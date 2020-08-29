Коронавирус в США: число инфицированных перевалило за 6 миллионов

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике по важнейшим мировым событиям, в США по состоянию на 02:00 субботы, 29 августа, зарегистрировано более 6 миллионов случаев заражения коронавирусом нового типа, число жертв заболевания достигло 185 824, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На втором месте в мире по распространению коронавирусной инфекции стоит Бразилия (более 3,8 миллиона случаев при 119,5 тысячи летальных исходах). На третьей позиции Индия, где число заболевших достигло 3,46 миллиона, число скончавшихся превысило 76,6 тысячи.

Всего в мире с начала пандемии к настоящему моменту выявлено 24 миллиона 886 тысяч 222 инфицированных. От вызванных коронавирусом заболеваний скончались более 840 тысяч человек, передает "Интерфакс".