Аргентина продлила карантинные ограничения

Власти Аргентины приняли решение продлить до 20 сентября действие карантинных ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что решение о продлении мер предосторожности и ограничения для изоляции и дистанцирования было принято совместно с губернаторами. По его словам, в настоящее время проблема не только со столицей и ее пригородами - проблема во всей стране.

Глава государства уточнил, что если полтора месяца назад на Буэнос-Айрес и его пригороды приходилось 93 процента случаев заражения за неделю, то сейчас 35 процентов инфицирований выявлены в других регионах страны, передает ТАСС.

В то же время, в Буэнос-Айресе с 31 августа начнет действовать ряд послаблений: к доставке еды и еде навынос добавится возможность обслуживать клиентов за столиками на улице. Также будут расширены возможности для работы строительных компаний. При этом торговые центры, театры и спортивные залы остаются закрытыми, общественным транспортом разрешено пользоваться только работникам сфер, необходимых для функционирования общества.

Первый в Аргентине случай инфицирования коронавирусом был подтвержден властями 3 марта, а к настоящему моменту число заразившихся в стране превысило 380 тысяч, более 8 тысяч заболевших скончались.

Общий карантин был введен в Аргентине 20 марта, 4 июня в большинстве регионов страны режим обязательной социальной изоляции был заменен на менее строгие ограничения. При этом в Буэнос-Айресе и его пригородах карантин начали смягчать лишь с 17 июля.