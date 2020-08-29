В России за сутки выявлен 4941 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Число новых случаев, которое приблизилось к 5000, назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 29 августа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большинство из них зафиксировано в Москве (677), Санкт-Петербурге (189) и Московской области (163). За последние 24 часа скончались 111 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в России умерли 17 025 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 985 346 случаев коронавируса в 85 регионах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведены вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.