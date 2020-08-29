Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом

Украина побила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ведомства, за последние сутки в стране выявлен 2481 лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом, 1055 человек выздоровели, 41 ранее заболевший умер.

Больше всего зараженных (265) выявлено в Киеве, 247 случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области, 227 - в Тернопольской. Больше всего летальных случаев за сутки произошло в Киеве - здесь от COVID-19 умерли шесть человек, еще по пять смертей зафиксировано во Львовской и Закарпатской областях.

Предыдущий антирекорд был установлен в пятницу, 28 августа. Тогда за сутки COVID-19 заразились 2438 человек.