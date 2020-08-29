За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 110 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 110 человек. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.  

Число умерших от коронавируса достигло 21 359. 

За последние сутки в Иране выявлено 1 905 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 371 816, состояние 3 811 оценивается как тяжелое. 

Вылечились 319 847 человек.