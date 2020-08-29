В Берлине собрались противники антикоронавирусных мер, полиция пригнала водометы

В субботу в Берлине на улицы вышли тысячи противников карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. На Фридрихштрассе в центре немецкой столицы собрались 18 тысяч человек. Власти стянули к месту проведения демонстрации 3 тысячи сотрудников полиции и машины с водометами. Впрочем, уже много лет в Берлине такими спецавтомобилями блокируют улицы, а не применяют по прямому назначению, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В пятницу Административный суд Берлина разрешил провести на выходных акцию против политики властей в вопросе борьбы с распространением COVID-19. "Однако организатор должен соблюсти все необходимые требования при проведении акции", - гласит решение суда.

В частности, демонстранты должны соблюдать минимальную социальную дистанцию, пишет "Интерфакс".