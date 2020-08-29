Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 13

Количество погибших в результате обрушения двухэтажного отеля в провинции Шаньси на севере КНР возросло до 13, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая. Ранее телеканал сообщал о пяти погибших, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 17:00 по местному времени, спасателям удалось извлечь из-под завалов 43 человека, из которых 13 погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.

Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются, в них задействовано около 710 человек.

Обрушение двухэтажной гостиницы "Цзюйсянь" на территории уезда Сянфэнь города Линьфэнь произошло в субботу в 09:40 по местному времени. Причина пока не установлена. Как передает Центральное телевидение Китая, инцидент произошел в банкетном зале отеля. Ведется следствие.