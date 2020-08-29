Илон Маск назвал цену чипирования людей

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск определил стоимость чипирования человека. Об этом он сказал в ходе трансляции на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он и разработчики рассчитывают на снижение цен до нескольких тысяч долларов, в эту стоимость также будет входить хирургическое вмешательство.

По словам Маска, в компании Neuralink надеются, что в дальнейшем система для проведения операции станет полностью автоматизированной, а наличие чипа будет незаметным для других людей.