Число погибших в наводнениях в Афганистане возросло до 160

Общее число погибших в результате наводнений в Афганистане, которые затронули не менее 10 провинций страны, увеличилось до 160, по меньшей мере 250 человек пострадали. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на данные министерства по ликвидации стихийных бедствий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наибольший урон - 116 жертв, 130 пострадавших - стихия нанесла провинции Парван. Наводнения также зафиксированы в провинциях Вардак, Газни, Каписа, Кабул, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшер и Хост.

Ранее сообщалось о 151 погибшем и более чем 200 пострадавших.

Наводнения были вызваны сильными ливнями на этой неделе. Министерство продолжает оказывать помощь пострадавшим.