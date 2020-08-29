Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Народный артист СССР Владимир Андреев умер в субботу на 91-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало, - отметил Заславский. - Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС".

По словам Заславского, организацию похорон взял на себя Театр имени Ермоловой, который долгие годы возглавлял Андреев. "По предварительной информации, прощание пройдет в среду, 2 сентября", - сказал собеседник агентства.