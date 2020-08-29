В США больше полумиллиона человек остались без света

В американских штатах Луизиана, Техас и Арканзас больше полумиллиона человек остаются без света из-за урагана "Лаура", пишет портал Poweroutage.com.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в Луизиане от электричества отключены 432 тысячи, в Техасе - 86 тысяч, в Арканзасе - 17 тысяч человек.

27 августа ураган "Лаура" обрушился на США. Шторм отнесен к четвертой категории по пятибалльной шкале. Скорость ветра достигала 240 километров в час.