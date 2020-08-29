Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек

В результате обрушения здания гостиницы в китайской провинции Шаньси погибли 17 человек, еще 28 человек получили ранения, семеро из них - тяжелые, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, трагедия произошла в субботу в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. На месте продолжается разбор завалов и поиск, возможно, остающихся под ними людей.

Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.

Причины обрушения полка не установлены, начато расследование.