https://news.day.az/world/1266446.html Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек
В результате обрушения здания гостиницы в китайской провинции Шаньси погибли 17 человек, еще 28 человек получили ранения, семеро из них - тяжелые, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, трагедия произошла в субботу в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. На месте продолжается разбор завалов и поиск, возможно, остающихся под ними людей.
Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.
Причины обрушения полка не установлены, начато расследование.
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