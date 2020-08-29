Норвегия не собирается ослаблять ограничения в связи с COVID-19

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что королевство не собирается ослаблять ограничения, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на пресс-конференции в Осло глава правительства сказала, что даже если число заражений снижается, мы еще не можем сказать, что всё благополучно закончилось, поэтому мы должны быть уверены, что сохраняем контроль.

По словам Э.Сульберг, мероприятия с участием более 200 человек будут по-прежнему запрещены, правила дистанции в театрах сохранятся, а спортивные мероприятия для взрослых ограничены по числу зрителей.

"Я понимаю, что многие разочарованы, но мы делаем это, чтобы контролировать распространение болезни", - добавила она.

В начале августа, с целью предотвращения повторного распространения COVID-19, Норвегия приостановила запланированное ослабление ограничений и ввела новые меры борьбы с пандемией, такие как запрет на продажу алкоголя в барах после полуночи.

Согласно последним данным, на прошлой неделе в стране с населением 5,4 миллиона человек COVID-19 был диагностирован у 356 человек, а еженедельные показатели инфицирования в августе были значительно выше, чем в предыдущие три месяца.