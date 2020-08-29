В Украине увеличится минимальная зарплата

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты с $170 до примерно $183.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

"Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тысяч гривен в месяц", - говорится в сообщении.

Ранее 295 парламентариев Верховной рады проголосовали за закон об изменениях в госбюджет, увеличивающий минимальную оплату труда.

До этого правительство утвердило план повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября - до 5 тысяч гривен, с января 2021 года - до 6 тысяч гривен (около $220) и с 1 июля - до 6,5 тысячи гривен ($237).