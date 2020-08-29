Индия не откроет школы раньше 30 сентября

В Индии школы откроют не раньше 30 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что эта мера вызвана ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране.

"Школы, колледжи и учебные учреждения будут закрыты для студентов и регулярных занятий до 30 сентября 2020. Однако будет разрешено и будет поощряться онлайн и дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Накануне в Индии был установлен суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом, за сутки инфекцию выявили более чем у 77 тыс. жителей страны. Ситуация с пандемией в Индии осложняется недостаточным количеством тестирования из-за ограниченности ресурсов медучреждений в сельской местности.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тыс. человек.