Десятки человек задержаны в ходе беспорядков в Берлине

Правоохранительные органы задержали десятки человек в ходе демонстрации против коронавирусных ограничений в Берлине. Об этом сообщила в субботу представитель полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Столкновения произошли на улице Унтер-ден-линден, протестующие вступили в противостояние с полицией, были проведены задержания. Точное число задержанных пока назвать невозможно, можно лишь говорить о десятках", - сказала представитель правоохранительных органов.

По ее словам, некоторые задержания проводились недалеко от расположенного на Унтер-ден-линден посольства России. Протесты ни в какой степени не затронули дипмиссию, они касались исключительно повестки коронавируса и ограничительных мер, уточнила она.

По данным полиции, на демонстрацию сегодня собрались около 20 тыс. человек. Они прошли маршем по центру города, в том числе по Унтер-ден-линден. Манифестанты полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, требуют их отменить.