Актер Дмитрий Певцов госпитализирован

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован с воспалением легких.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, он находится в больнице в Коммунарке, коронавируса у него нет - тест дал отрицательный результат, сообщил директор театра "Ленком имени Марка Захарова" Марк Варшавер.

"У Певцова воспаление легких, и я положил его в Коммунарку", - сказал Варшавер.

Из-за болезни актера "Ленком" откроет сезон спектаклем "Ва-банк" вместо запланированной ранее постановки "Капкан", рассказал первый заместитель директора театра Сергей Вольтер.

"Конечно, мы хотели открыться "Капканом". Это последняя работа Марка Анатольевича Захарова, но во время пандемии может быть все что угодно", - отметил Вольтер.

Певцову дали на выздоровление 15-16 дней. Замдиректора "Ленкома" выразил надежду на том, что актер "быстро вернется в строй", поскольку он спортсмен и находится в хорошей физической форме.

Вольтер добавил, что в связи с болезнью Певцова заменены еще два спектакля, которые должны были состояться в первой декаде сентября, пишет ТАСС.