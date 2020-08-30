https://news.day.az/world/1266468.html Четыре ракеты упали рядом с посольством США в центре Багдада
Четыре ракеты упали рядом с посольством США в центре Багдада
Четыре ракеты упали в субботу рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
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