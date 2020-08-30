В США число жертв урагана "Лаура" возросло до 16

Число жертв урагана "Лаура" в американских штатах Луизиана и Техас увеличилось с 14 до 16. О гибели еще двух человек информировало в субботу управление здравоохранения Луизианы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с печалью подтверждаем дополнительно две смерти, связанные с ураганом. Погибли 84-летний мужчина и 80-летняя женщина в Аллен-Пэрише. Причиной смерти стало отравление угарным газом при неправильном обращении с электрогенератором", - говорится в Twitter управления.

Агентство Associated Press в пятницу сообщало о 14 жертвах стихийного бедствия.

В ночь на четверг циклон "Лаура", считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Позже ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма. В настоящее время он считается тропической депрессией.

В Техасе, Луизиане и Арканзасе более 508,6 тыс. потребителей остаются без электроснабжения.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.