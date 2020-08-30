В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки, общее число умерших, у которых была диагностирована инфекция, выросло в столице до 4 809.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.