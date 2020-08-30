Вандалы разрисовали стены Эрмитажа

Группа молодых людей изрисовала одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга - Эрмитаж.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Фонтанку".

Камеры видеонаблюдения сняли, как трое парней и девушка появились возле музея на Дворцовой набережной 29 августа примерно в 6.00.

Краской из баллончиков они нанесли на стены учреждения надписи.

Вандалов заметил сотрудник Эрмитажа. Он обратился в полицию и сам поспешил на место преступления. С его помощью двух молодых людей удалось задержать. В полицейский участок отправились 22-летний и 30-летний жители Васильевского острова.