https://news.day.az/world/1266473.html Вандалы разрисовали стены Эрмитажа
Вандалы разрисовали стены Эрмитажа
Группа молодых людей изрисовала одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга - Эрмитаж.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Фонтанку".
Камеры видеонаблюдения сняли, как трое парней и девушка появились возле музея на Дворцовой набережной 29 августа примерно в 6.00.
Краской из баллончиков они нанесли на стены учреждения надписи.
Вандалов заметил сотрудник Эрмитажа. Он обратился в полицию и сам поспешил на место преступления. С его помощью двух молодых людей удалось задержать. В полицейский участок отправились 22-летний и 30-летний жители Васильевского острова.
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