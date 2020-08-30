Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил о своем открытии для посетителей

Метрополитен-музей в Нью-Йорке возобновил работу после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте музея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Метрополитен-музей открыл двери для обладателей абонементов 27 августа, а для всех остальных - 29 августа. Он работает пять дней в неделю за исключением вторников и сред. С четверга по пятницу включительно график работы - 12:00 -19:00 по времени восточного побережья США, с субботы по понедельник включительно - 10:00 - 17:00.

Дирекция музея ввела меры санитарной безопасности в связи с пандемией. Посетители обязаны носить защитные маски, соблюдать безопасное расстояние друг от друга, их число не должно превышать 25% максимальной вместимости помещений. На входе у гостей измеряют температуру, гардеробы временно закрыты, ассортимент буфетов ограничен только напитками.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо разрешил открыть музеи и другие культурные объекты одноименного города 24 августа. Метрополитен-опера, Карнеги-холл и остальные концертные залы, театры и художественные галереи мегаполиса закрыты с марта. Нью-Йоркский филармонический оркестр отменил все представления и гастроли. Карнеги-холл недавно отменил все представления до 6 января 2021 года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 5,92 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 182 025 человек.