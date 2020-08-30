Индия отказалась от военных учений в России

Индия отказалась от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано на сентябрь этого года. Информацию подтвердило министерство обороны страны на официальной странице ведомства в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

В министерстве отметили, что Индия и Россия являются близкими и привилегированными стратегическими партнерами. Индийская сторона принимает участие во многих международных мероприятиях по приглашению Москвы, однако в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней трудностями Дели решил не отправлять контингент на "Кавказ-2020".

24 августа сообщалось, что министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар планирует приехать в Россию в сентябре в рамках подготовки к очередному саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также 24 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в страны Шанхайской организации сотрудничества уже ведутся.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующая международная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР). Членами организации являются Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Пакистан.