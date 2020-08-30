В центре Лондона протестовали против коронавирусных ограничений

На Трафальгарской площади в Лондоне собрались более десяти тысяч противников ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом в субботу, 29 августа сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Митинг начался в полдень по местному времени. По данным издания, многие протестующие держали плакаты против правил социального дистанцирования, обязательного ношения масок и вакцинирования от коронавируса.

"Почти никто из протестующих не использовал защитные маски", - говорится в статье.

В листовках, анонсирующих мероприятие, говорилось, что к протестующим присоединятся и выступят с речью "лучшие профессиональные врачи и медсестры".

Протестующие заявили, что расценивают ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения COVID-19, как нарушение прав и свобод граждан.

На сегодняшний день это крупнейший митинг Великобритании против медицинских масок и ограничений из-за коронавируса.