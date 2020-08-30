https://news.day.az/world/1266486.html Обрушение отеля в Китае: погибли 29 человек
Обрушение отеля в Китае: погибли 29 человек
При обрушении здания гостиницы в Китае погибли 29 человек, сообщает China News со ссылкой на спасателей 30 августа. Еще 28 человек получили ранения разной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в городе Линфэнь, провинция Шаньси утром в субботу. В здании гостиницы Цзюсянь проходил праздничный банкет и в какой-то момент крыша обрушилась.
Поисковые работы завершились в ночь на 30 августа. Причина обрушения здания пока выясняется, сообщает China News.
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