Обрушение отеля в Китае: погибли 29 человек

При обрушении здания гостиницы в Китае погибли 29 человек, сообщает China News со ссылкой на спасателей 30 августа. Еще 28 человек получили ранения разной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в городе Линфэнь, провинция Шаньси утром в субботу. В здании гостиницы Цзюсянь проходил праздничный банкет и в какой-то момент крыша обрушилась.

Поисковые работы завершились в ночь на 30 августа. Причина обрушения здания пока выясняется, сообщает China News.