В Дагестане у автобуса оторвалось колесо, 11 пострадавших

11 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса маршрутом Махачкала - Москва в Тарумовском районе Дагестана, погибших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД в воскресенье, передает Day.Az.

"Около 02:30 у рейсового автобуса Махачкала - Москва в Тарумовском районе отлетело колесо, из-за этого он опрокинулся в кювет. Из 45 пассажиров пострадали 11, они доставлены в больницу, погибших нет", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники МВД установили причину ДТП. В автобус попало отлетевшее у проезжавшего по дороге грузовика колесо, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД в воскресенье.

"По уточненным данным, колесо оторвалось не у самого автобуса, а у проезжавшего большегруза и потом попало в автобус, от чего последний опрокинулся в кювет", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, один из пострадавших в аварии пассажиров находится в тяжелом состоянии, у остальных диагностировали травмы легкой и средней степени тяжести.