https://news.day.az/world/1266488.html Из госпиталя в Риме попытались сбежать три нигерийца с COVID-19
Из госпиталя в Риме попытались сбежать три нигерийца с COVID-19
Три нигерийца, зараженные коронавирусом COVID-19, пытались бежать из госпиталя в Риме. Пациенты напали на медперсонал. Для наведения порядка были вызваны карабинеры. На нигерийцев составлены протоколы за оскорбление, сопротивление должностному лицу и нанесение телесных повреждений, передает телеканал "Россия 24".
Происшествие вызвало волну комментариев. Правоцентристская оппозиция заявила, что политика правительства в отношении мигрантов подвергает Италию опасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
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