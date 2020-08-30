Из госпиталя в Риме попытались сбежать три нигерийца с COVID-19

Три нигерийца, зараженные коронавирусом COVID-19, пытались бежать из госпиталя в Риме. Пациенты напали на медперсонал. Для наведения порядка были вызваны карабинеры. На нигерийцев составлены протоколы за оскорбление, сопротивление должностному лицу и нанесение телесных повреждений, передает телеканал "Россия 24".

Происшествие вызвало волну комментариев. Правоцентристская оппозиция заявила, что политика правительства в отношении мигрантов подвергает Италию опасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.