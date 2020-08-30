Судно Бэнкси для спасения беженцев потерпело бедствие в Средиземном море

В Средиземном море спасена яхта с мигрантами, принадлежащая уличному художнику Бэнкси. Минувшей ночью судно "Луиз Мишель" потерпело бедствие и обратилось за помощью. Один из членов команды написал в Twitter, что на борту около 200 человек, и что один уже скончался, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сам Бэнкси опубликовал в Instagram заявление, в котором объясняет, почему он решил помогать мигрантам. По словам художника, европейские власти намеренно игнорируют сигналы бедствия от "неевропейцев".

Это первый рейс яхты "Луиз Мишель". За последние дни судно подобрало несколько групп мигрантов в Средиземном море, передает телеканал "Россия 24".