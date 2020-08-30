https://news.day.az/world/1266495.html Во Франции произошла череда загадочных убийств лошадей
Во Франции произошла череда загадочных убийств лошадей
Во Франции произошла череда загадочных убийств лошадей. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По сведениям местной полиции, около 30 животных были жестоко убиты по всей стране. У большинства из них было отрезано ухо, удалены глаза и гениталии, а также выкачена вся кровь. При этом мясо лошадей осталось нетронутым.
Полицейские предполагают, что убийство может быть связано с каким-то ритуалом неизвестного культа или устрашающим челленджем в соцсетях. Также рассматривается версия с преступниками-подражателями.
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