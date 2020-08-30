Более 300 человек задержаны в ходе беспорядков в Берлине

Правоохранительные органы задержали более 300 человек в ходе демонстрации против коронавирусных ограничений в Берлине.

Как передает Day.Az, об этом корреспонденту ТАСС сообщила в субботу вечером представитель полиции.

"Число еще не окончательное, но уже сейчас мы можем исходить из того, что в ходе локальных беспорядков временно были задержаны более 300 человек. Основная часть на улице Унтер-ден-линден недалеко от российского посольства", - сказала она.

"В акциях участвовали более 38 тыс. человек, это число тоже еще не окончательное", - уточнила представитель полиции.

Она не смогла сказать, сколько полицейских пострадали в ходе беспорядков.

Организатор митинга - штутгартское движение Querdenken 711 ("Нестандартное мышление 711"). Манифестанты полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, требуют их отменить.

В Германии режим жестких карантинных мер действовал весной, с мая ограничения начали снимать. Сейчас в стране открыты почти все общественные заведения. До сих пор посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. До конца года запрещены массовые мероприятия.

Нынешняя акция проходит на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки инфекция выявлена у 1 474 человек. Такие темпы фиксировались в ФРГ в мае. За все время эпидемии в ФРГ заразились 240 986 человек, умерли 9 289 пациентов.

Сегодняшнюю демонстрацию власти Берлина собирались отменить, но в пятницу суд отменил запрет.