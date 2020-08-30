Штаб Байдена призвал возобновить брифинги разведки для Конгресса

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает необходимым немедленно отменить решение прекратить брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах и предназначенные для профильных комитетов Конгресса. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу в Twitter представителя избирательного штаба демократа Эндрю Бейтса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Внушает глубокую тревогу то, что администрация ограничивает предоставление информации представителям народа в Конгрессе, умножая тем самым угрозу национальной безопасности [США], особенно учитывая беспрецедентно радушное отношение Дональда Трампа к подобным нападкам на нашу демократию. Он делает это ради собственной выгоды. Это решение следует пересмотреть немедленно", - отмечается в заявлении.

По утверждению штаба демократа, упомянутое выше решение позволяет сделать "один единственный вывод". Он заключается в том, что Трамп рассчитывает на поддержку руководства России на предстоящих выборах в США в ноябре. Президент США в субботу объяснил отмену брифингов тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" и искажали полученную информацию прессе.

Телекомпания CNN первой информировала со ссылкой на свои источники, что нацразведка США ограничится в дальнейшем только письменными сообщениями по упомянутой выше теме. Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах, будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме. Речь идет о министерствах юстиции, обороны и внутренней безопасности.