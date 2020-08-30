Число зараженных коронавирусом в Аргентине превысило 400 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Аргентине за минувшие сутки превысило отметку в 400 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава республики.

Так, по состоянию на 30 августа, суточный прирост новых случаев заболевания составил 9 230. Всего же с начала пандемии инфекцией заразились 401 239 человек.

Жертвами инфекции за последние 24 часа в Аргентине стали еще 82 пациента, общее число летальных исходов возросло до 8 353.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в стране 3 марта, с 20 марта в республике были введены карантинные меры, которые действуют и по настоящее время.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.