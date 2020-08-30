Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа, возросло до 190. Об этом со ссылкой на отчет временного правительства Ливана в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал со ссылкой на источники ООН в Бейруте информировал о 178 погибших. По сведениям Al Arabiya, пропавшими без вести все еще числятся не менее трех человек, более 6,5 тыс. пострадали.