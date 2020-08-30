В США во время акции протеста погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновений между толпой протестующих в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и сторонниками президента США Дональда Трампа 29 августа в городе Портленд (штат Орегон). Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило агентство Associated Press (АP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники полиции Портленда услышали звуки выстрелов <...>. Они отреагировали и обнаружили жертву с огнестрельным ранением в груди. Медики отреагировали и установили, что раненый умер", - приводит агентство выдержки из заявления департамента полиции.

Портлендские полицейские на своей странице в Twitter ранее информировали, что между демонстрантами и контрдемонстрантами зафиксированы случаи проявления насилия. "Полицейские вмешивались [в происходящее] и в некоторых случаях производили аресты", - отмечается в сообщении.