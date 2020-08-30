Французского офицера заподозрили в измене в пользу России
Во Франции офицера заподозрили в измене в пользу России. По факту нанесения ущерба безопасности было начато расследование. Об этом в воскресенье, 30 августа, заявила министр вооруженных сил страны Флоранс Парли в эфире радиостанции Europe 1. Ее слова передает Reuters.
По сообщению радиостанции, офицер, базирующийся в Италии и находящийся в составе НАТО, подозревается в передаче секретных документов российским спецслужбам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В отношении высокопоставленного офицера начато расследование в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности", - сообщила Парли, отказавшись предоставить более подробную информацию.
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