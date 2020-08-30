https://news.day.az/world/1266559.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1469
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1469
В Грузии выявлено семь новых случаев коронавируса, выздоровели пять пациентов, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.
На сегодня в Грузии подтверждено 1469 случаев коронавируса, из них выздоровели 1221 человек, скончались 19 инфицированных.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
В режиме карантина находятся 5924 гражданина, 209 человек - в больницах под медицинским наблюдением.
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