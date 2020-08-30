Число погибших при наводнении в Турции выросло до 10

Число погибших из-за наводнения на северо-востоке Турции выросло до 10. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент число погибших достигло 10, продолжаются поиски пяти человек, которые пропали без вести", - приводит его слова телеканал NTV.

23 августа мощные ливни обрушились на турецкую провинцию Гиресун. Селевыми потоками было снесено большое число населенных пунктов. Ранее власти сообщали о гибели семи человек. В результате поисковых работ спасены не менее 157 человек.