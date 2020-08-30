https://news.day.az/world/1266601.html Ливану угрожает голод - ООН
Ливану угрожает голод - ООН
После разрушительного взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута Ливану грозит настоящий голод, говорится в докладе, опубликованном ООН, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Уже сейчас почти 50% жителей испытывают нехватку основных видов продовольствия, а к концу 2020 года ситуация может ухудшиться. Связано это с тем, что взрыв фактически уничтожил логистический центр, через который ввозилось продовольствие в эту страну. Также резко обесценилась местная валюта - ливанский фунт обрушился на 78%.
Внесли свои коррективы и ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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