Ливану угрожает голод

После разрушительного взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута Ливану грозит настоящий голод, говорится в докладе​​​, опубликованном ООН, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уже сейчас почти 50% жителей испытывают нехватку основных видов продовольствия, а к концу 2020 года ситуация может ухудшиться. Связано это с тем, что взрыв фактически уничтожил логистический центр, через который ввозилось продовольствие в эту страну. Также резко обесценилась местная валюта - ливанский фунт обрушился на 78%.

Внесли свои коррективы и ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.