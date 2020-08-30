Пуск Falcon 9 отложен из-за непогоды

Компания SpaceX перенесла на вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двенадцатой по счету группировкой микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в воскресенье в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Специалисты считают, что погодные условия на мысе Канаверал в штате Флорида не соответствуют критериям безопасности. Следующей возможностью пуска будет 1 сентября в 17:29 по бакинскому времени.

Сеть Starlink при развертывании на околоземной орбите большого количества малых аппаратов обеспечит связью практически всю поверхность Земли. На начальном этапе SpaceX планирует запустить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года.