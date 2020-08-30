https://news.day.az/world/1266615.html Грузия вводит новые правила для выезжающих в страны ЕС

Грузия вводит новые правила для выезжающих в страны ЕС

В мире, 30 августа 2020 18:42 339
Грузия вводит новые правила для выезжающих в страны ЕС

Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит в окончательном чтении новые правила для граждан страны, желающих выехать в шенгенскую зону. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online, говорится на сайте парламента.

C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

Согласно новым правилам, гражданина Грузии могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, выданного в течение 10 лет и срок действия которого не менее трех месяцев к моменту возвращения гражданина Грузии на родину.

Также гражданину Грузии могут отказать в том случае, если у него отсутствуют обратный билет, или бронь на этот билет, или нет брони гостиницы, других документов и точного адреса проживающего в шенгенской зоне принимающего человека.

Параллельно пакет поправок подразумевает и введение уголовной ответственности за организацию выдачи поддельных справок или документов за деньги гражданам Грузии для получения убежища в иностранном государстве.

 

Так подобное действие будет караться лишением свободы на срок от двух до шести лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - от 3 до 8 лет.

Причиной принятия столь жестких мер стало увеличение числа соискателей убежища из Грузии в ЕС. Обеспокоенность из-за этого выразили Германия, Франция, Швеция, Исландия, которые призвали власти Грузии принять соответствующие меры.

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, подписания президентом и опубликования на сайте законодательного вестника.

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