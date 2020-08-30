Индия - рекордсмен по количеству заражений COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения Индии в воскресенье, 30 августа, сообщило о том, что за последние сутки в стране был зарегистрирован 78 761 новый случай заражения COVID-19. Это является мировым рекордом по количеству заражения коронавирусной инфекцией в течение 24 часов в одной стране с начала пандемии, пишет Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Специалисты отмечают, что и это число может быть значительно занижено, так как в Индии количество тестирований маленькое.

На сегодня Индия занимает третье место, после США и Бразилии, в мире по количеству заболевших коронавирусом.