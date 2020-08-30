https://news.day.az/world/1266621.html Трамп призвал арестовать протестующих в столице США
Трамп призвал арестовать протестующих в столице США
Мэр американской столицы Мюриэл Боузер должна принимать меры для ареста участвующих в протестах "агитаторов и бандитов", иначе за нее это сделают федеральные власти. Об этом заявил в воскресенье в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мэр Боузер должна арестовать этих агитаторов и бандитов! Приведите в порядок [столичный] округ Колумбия, или федеральное правительство сделает это за вас. Хватит!" - написал глава государства.
К своему сообщению он прикрепил видеозапись с протестов, которые прошли в Вашингтоне в ночь на воскресенье.
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