https://news.day.az/world/1266622.html Обрушение шахты в Индии - есть погибшие
Обрушение шахты в Индии - есть погибшие
По меньшей мере три шахтера погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения шахты по добыче олова в провинции Бангка-Белитунг на западе Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям.
"<...> Шахта обрушилась, шесть шахтеров оказались заблокированы. Троих достали мертвыми, но остальные числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжатся сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС)", - заявили в ведомстве. Уточняется, что причиной обрушения могли стать проливные дожди.
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