Турция намерена начать испытания собственных жидкостных ракетных двигателей

Турция намерена приступить к испытаниям жидкостных ракетных двигателей собственного производства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье президент республики Тайип Эрдоган.

"Я хочу вам сообщить о том, что мы приступим к первым космическим испытаниям технологий жидкостных ракетных двигателей", - приводит его слова Anadolu.

Турецкий лидер также рассказал о достижениях республики в сфере производства различного рода вооружений. "Мы входим в тройку-четверку стран мира по производству беспилотных летательных аппаратов [БПЛА]. Мы успешно проводим трансграничные операции. Отдельного упоминания заслуживает наша первая морская ракета "Ястреб" (высокоточная ударная противокорабельная крылатая ракета, которая может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах - прим. ТАСС), она поступит на вооружение до конца года. Теперь мы в космической лиге", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

В мае 2018 года стало известно о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка 6 млрд долларов, законодательная база для этого была заложена еще осенью 2016 года. В декабре 2018 года президент Турции Тайип Эрдоган официально учредил Космическое агентство Турции (КАТ). Кроме того, в октябре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Бинали Йылдырым сообщил о намерении Турции построить собственную космическую станцию.