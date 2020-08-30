У телохранителя спикера парламента Грузии выявлен коронавирус

У телохранителя спикера грузинского парламента подтвердился коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

Согласно протоколу безопасности, тест на коронавирус вместе с другими лицами прошли спикер парламента и члены его семьи.

"После получения отрицательного ответа на тест, согласно протоколу, председатель парламента Арчил Талаквадзе перешел на самоизоляцию", - отметили в пресс-службе парламента.

В Грузии за сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, 25 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 467 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек.

Количество выздоровевших пациентов составляет 1 221 - это более 83% от всех случаев COVID-19, зафиксированных в стране. В карантине остаются более 5,5 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах - 221 человек.