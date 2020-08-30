https://news.day.az/world/1266633.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 243 тысячи
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 243 тысячи
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 42 человека, общее число жертв заболевания достигло 6 326.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 268 546, за прошедшие 24 часа 1 482 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 027 человек, общее число выздоровевших достигло 243 839 человек.
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