Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

По меньшей мере две ракеты упали на территорию аэропорта столицы Ирака Багдада в воскресенье.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба нет.

В настоящее время нет информации о том, кто стоит за обстрелом.