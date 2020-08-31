В Британии за сутки выявлено более всего случаев заражения коронавирусом с начала июня

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1 715, что стало самым большим показателем с 4 июня и третьим самым большим значением за все лето.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации.

Накануне сообщалось о 1 108 случаях передачи инфекции, в пятницу - 1 276, в четверг - 1 522. Отметка же в тысячу случаев заражения превышена в 18-й раз за последние 22 дня.

Одновременно было сообщено об одном летальном исходе. Таким образом, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло 334 467, а число смертей - 41 499.

Как было объявлено в пятницу научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, за прошедшую неделю не изменился. Он составляет в среднем по стране от 0,9-1,1. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 9-11 человек. Для сравнения: две недели назад коэффициент репродукции составлял 0,8-1, а три недели назад - 0,8-0,9.