Трамп заявил, что лишь силой можно прекратить насилие в городах, где происходят беспорядки

Насилие в находящихся под управлением демократами городах США можно прекратить только при помощи силы.

Такое мнение высказал в воскресенье в "Твиттере" американский президент Дональд Трамп, говоря о прокатившихся по всей стране беспорядках, в том числе в Портленде (штат Орегон), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы - это сила!" - написал глава государства.

Американский лидер в очередной раз подверг критике мэра Портленда Теда Уилера, назвав его "безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города". "Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, <...> не смогут этого сделать!" - считает Трамп. Президент также настаивает на вводе в город Национальной гвардии. Местные власти отказываются от этого предложения.