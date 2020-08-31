https://news.day.az/world/1266652.html В турецкой провинции Адана вспыхнул лесной пожар
В турецкой провинции Адана вспыхнул лесной пожар
В турецкой провинции Адана произошел пожар в лесном массиве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, пожар вспыхнул вечером в сосновом лесу в районе Караисалы.
На место происшествия было отправлено 30 поливочных машин, 10 цистерн с водой, 2 вертолета, 2 бульдозера и 1 грейдер. Бригады жандармерии перекрыли дорогу, ведущую к зоне пожара, для движения транспорта.
Спустя примерно 5 часов пожарные взяли под контроль пожар.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре